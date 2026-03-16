Visite guidée Il était une fois Tronçais pendant les 2 guerres mondiales Le Bourg Cérilly

Visite guidée Il était une fois Tronçais pendant les 2 guerres mondiales

Le Bourg 1 rue Nicolas Baudin Cérilly Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26

Partez pour 3 km à pied à travers la forêt de Tronçais, à la découverte des faits les plus marquants de la Première et de la Seconde Guerre Mondiale.

Sur réservation. Départ de la visite en voiture depuis Cérilly, avec un minimum de 4 personnes.

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Le Bourg 1 rue Nicolas Baudin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

Set off on a 3km walk through the Tronçais forest, to discover the most significant events of the First and Second World Wars.

Reservations required. Departure by car from Cérilly, with a minimum of 4 people.

L’événement Visite guidée Il était une fois Tronçais pendant les 2 guerres mondiales Cérilly a été mis à jour le 2026-03-16 par Montluçon Tourisme