Visite guidée « IMArchitecture : parcours architectural à travers le bâtiment de l’Institut du monde arabe » 20 et 21 septembre Musée de l’institut du monde arabe Paris

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Dans le cadre de la thématique « Patrimoine architectural », découvrez le bâtiment de l’Institut du monde arabe, patrimoine de l’architecture contemporaine, conçu par Jean Nouvel associé à Pierre Soria, Gilbert Lézénès, Architecture Studio.

La visite vous guidera à travers les multiples références empruntées à l’architecture du monde arabe et réinterprétées par Jean Nouvel sur fond de dialogue entre Orient et Occident.

Musée de l'institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France Le musée de l'IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu'à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

Visite commentée architecture

© Damien PAILLARD / IMA