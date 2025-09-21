Visite guidée « Immersion dans l’Académie du Jour-J » | Journées du Patrimoine D-Day Academy Rots

Visite guidée « Immersion dans l’Académie du Jour-J » | Journées du Patrimoine

D-Day Academy 15 route de Bayeux Rots Calvados

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 14:30:00

2025-09-21

Immersion sensorielle dans le passé de 1944 par les cinq sens encadrée des moniteurs. Durée 30 minutes par session.

D-Day Academy 15 route de Bayeux Rots 14980 Calvados Normandie +33 6 63 83 51 90 jp.benamou44@gmail.com

English : Visite guidée « Immersion dans l’Académie du Jour-J » | Journées du Patrimoine

Sensory immersion in the past of 1944 through the five senses, supervised by monitors. Duration: 30 minutes per session.

German : Visite guidée « Immersion dans l’Académie du Jour-J » | Journées du Patrimoine

Sinnliches Eintauchen in die Vergangenheit des Jahres 1944 mithilfe der fünf Sinne, betreut von Betreuern. Dauer: 30 Minuten pro Sitzung.

Italiano :

Un’immersione sensoriale nel passato del 1944 attraverso i cinque sensi, sotto la supervisione di un monitore. Durata: 30 minuti per sessione.

Espanol :

Inmersión sensorial en el pasado de 1944 a través de los cinco sentidos, supervisada por monitores. Duración: 30 minutos por sesión.

