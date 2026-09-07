Visite guidée : immersion historique au cœur de la maladrerie, Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas, Gravigny

Informations pratiques

Visite guidée : immersion historique au cœur de la maladrerie 19 et 20 septembre Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’association Les Amis de la Maladrerie est heureuse de vous ouvrir les portes de ce site exceptionnel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez explorer l’histoire de ce lieu patrimonial, témoin d’un passé riche et singulier.

Nos bénévoles vous proposent une immersion au cœur du site à travers des visites guidées gratuites (durée : environ 1h). C’est l’occasion idéale pour découvrir les secrets architecturaux et historiques de la Maladrerie en toute convivialité : samedi 19 à 15h et à 17h, puis dimanche 20 à 15h

Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas 4 Rue Louis Aragon, 27930 Gravigny, France Gravigny 27930 Eure Normandie Ancienne léproserie d’Evreux fondée au début du XIIe siècle, dont subsistent des portions du mur d’enceinte et différents bâtiments (avec encore pour partie une charpente de la fin du 12e ou début du XIIIe siècle). Les bâtiments conservés, salle aux malades et logis du prieur, ont été transformés au 16e puis au XVIIIe siècle, alors que l’établissement était rattaché au bureau des pauvres d’Evreux, de même que l’ancienne bergerie. Une restauration a été entreprise à partir de 1995.

L’association Les Amis de la Maladrerie est heureuse de vous ouvrir les portes de ce site exceptionnel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez explorer l’histoire de ce lieu témoin…

©LCDL evreux