Visite guidée : « incursion guérétoise » ! Office de tourisme du Grand Guéret Guéret

Visite guidée : « incursion guérétoise » ! Samedi 20 septembre, 10h30 Office de tourisme du Grand Guéret Creuse

Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum. Départ de la visite guidée à l’Office de Tourisme, 1 rue Eugène France à Guéret.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Déambulez au cœur de la ville de Guéret pour comprendre son histoire et son évolution au fil du temps…

Depuis la place Bonnyaud, centre moderne de Guéret, jusqu’au cœur du centre ancien, cette visite commentée est une invitation à comprendre la création et l’histoire de la préfecture de la Creuse. Immeubles remarquables, fontaines, détails cachés et une plongée dans le Chaminadour de l’écrivain Marcel Jouhandeau vous attendent !

Pour compléter la visite, vous pouvez télécharger l’application Visit’Guéret disponible sur les stores (App Store et Google Play Store). Une solution digitale originale, ludique et dynamique adaptée en 10 étapes qui mêle témoignages, 3D, images, jeux, etc.

Départ de la visite guidée à l’Office de Tourisme, 1 rue Eugène France à Guéret.

Office de tourisme du Grand Guéret 1 rue Eugène-France, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 52 14 29 http://www.gueret-tourisme.fr https://www.facebook.com/lesmontsde.gueret;https://twitter.com/montsdegueret;https://instagram.com/lesmontsdegueret [{« type »: « email », « value »: « info@gueret-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 52 14 29 »}] Point de rendez-vous pour la visite guidée dans la ville de Guéret. Parking gratuit à proximité et sur place.

© Rémy Basgrot – OTGG 2018