Visite guidée inédite du domaine du château de Lascaux en Pic Saint-Loup, Château de Lascaux, Vacquières

Informations pratiques

Visite guidée inédite du domaine du château de Lascaux en Pic Saint-Loup Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Château de Lascaux Hérault

Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Le Château de Lascaux propose, le samedi 19 septembre 2026, une visite guidée inédite du domaine pour découvrir son patrimoine agricole et bâti, ainsi que les savoir-faire transmis depuis 15 générations.

La visite débute par une présentation du domaine et de l’appellation, avec un point de vue sur la garrigue et le vignoble. Elle se poursuit dans la cave, avec la découverte de la cuverie, du chai à barriques et de la ligne d’embouteillage.

Exceptionnellement, une dégustation de moût de raisin directement à la cuve sera proposée.

La visite s’achèvera au caveau, installé dans un ancien prieuré du XIIe siècle, avec une dégustation des vins du domaine.

À l’occasion de cette journée, la visite guidée sera gratuite.

Château de Lascaux Route du Brestalou, 34270 Vacquières Vacquières 34270 Hérault Occitanie 04 67 59 00 08 http://www.chateau-lascaux.com https://www.facebook.com/chateau.lascaux;https://www.instagram.com/chateaudelascaux/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 59 00 08 »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-lascaux.com »}] Château de Lascaux est un domaine viticole historique en Pic Saint-Loup. La famille Cavalier s’est établie au XVIe siècle à Vacquières, au cœur de la garrigue. Elle poursuit aujourd’hui une histoire familiale, en osmose avec le milieu naturel riche qui l’entoure. Le domaine mêle tradition et modernité : le caveau de dégustation est un ancien prieuré du XIIe siècle, au cœur du village. Quand à la nouvelle cave, elle a été construite en 2013 et a permis de faire évoluer la précision des vins, notamment avec la vinification parcellaire. Parking gratuit au domaine.

Le Château de Lascaux propose une visite guidée inédite du domaine le samedi 19 septembre 2026 afin de faire découvrir son patrimoine agricole et bâti, et à travers eux les savoir-faire transmis 15 :…

© Mathilde Villemejeanne