Visite guidée : Inside Blazing Grace Institut suédois Paris jeudi 4 septembre 2025.

L’art verrier suédois possède une longue et riche histoire, entre innovations et traditions, prestige et simplicité, prospérité et déclin. Aujourd’hui, 100 ans après la percée du mouvement Swedish Grace, il entre dans une nouvelle ère. Une génération d’artistes audacieux·ses remettent en question les traditions et approches conventionnelles, et célèbrent les formes, les couleurs, le désir.

Markus Emilsson a invité cinq des artistes verrier·es suédois·es les plus éminent·es pour une exposition débridée, sauvage, haute en couleurs. Maria Bang Espersen, Peter Hermansson, Hanna Hansdotter, Kirsten Vikingstad Hermansson et Fredrik Nielsen développent, chacun·e à sa façon, de nouveaux langages esthétiques. Ils·elles ont en commun une passion pour le savoir-faire artisanal et une volonté profonde de contribuer au renouvellement de l’art verrier.

Dans le cadre de Paris Design Week.

La visite guidée sera en anglais.

L’artiste et commissaire d’exposition Markus Emilsson propose une visite guidée de « Blazing Grace ».

Le jeudi 04 septembre 2025

de 19h00 à 19h45

gratuit Tout public.

Institut suédois 11, rue Payenne 75003 Paris

Institut suédois 11, rue Payenne 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/inside-blazing-grace/ https://www.facebook.com/Institutsuedois/