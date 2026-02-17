Visite Guidée Insolite, Attention travaux ! Rue du Mouton Romans-sur-Isère
Visite Guidée Insolite, Attention travaux ! Rue du Mouton Romans-sur-Isère samedi 14 mars 2026.
Visite Guidée Insolite, Attention travaux !
Rue du Mouton Rdv Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne
présentant une carte d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 10:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Insolite ! Visitez le chantier en cours de la médiathèque Simone-de-Beauvoir et découvrez les aménagements des berges de l’Isère au fil de l’histoire.
Visite en collaboration avec le Réseau de lecture publique de Valence Romans Agglo.
Rue du Mouton Rdv Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Unusual! Visit the current construction site of the Simone-de-Beauvoir multimedia library and discover the historical development of the banks of the Isère.
Visit in collaboration with the Valence Romans Agglo public reading network.
