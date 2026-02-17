Visite Guidée Insolite, Attention travaux ! Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Visite Guidée Insolite, Attention travaux !

Rue du Mouton Rdv Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne

présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 10:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Insolite ! Visitez le chantier en cours de la médiathèque Simone-de-Beauvoir et découvrez les aménagements des berges de l’Isère au fil de l’histoire.

Visite en collaboration avec le Réseau de lecture publique de Valence Romans Agglo.

.

Rue du Mouton Rdv Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unusual! Visit the current construction site of the Simone-de-Beauvoir multimedia library and discover the historical development of the banks of the Isère.

Visit in collaboration with the Valence Romans Agglo public reading network.

L’événement Visite Guidée Insolite, Attention travaux ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme