Visite guidée insolite de Ferrette et son château Ferrette

1A rue de la 1ère Armée Ferrette Haut-Rhin

Partez sur les traces des comtes de Ferrette…Une visite guidée insolite entre cachots oubliés et château perché, où se mêlent histoire, nature et légende ! Bonnes chaussures. Sur inscription.

Blottie au pied de l’ancestral château qui lui a donné naissance et accrochée à flanc de montagne, la ville de Ferrette semble encore vouloir se défendre d’un hypothétique envahisseur…

C’est au milieu des sentiers et sur les ruelles médiévales protégées par des bâtiments remarquables, que notre guide vous accompagnera dans un passionnant voyage à travers le temps.

Durant cette odyssée , vous côtoierez les comtes de Ferrette bien sûr, mais aussi les empereurs d’Autriche, le Roi Louis XIV et même son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco.

Histoire mais aussi nature, puisque la citée des Comtes, abrite une exceptionnelle biodiversité caractéristique du massif du Jura alsacien dont elle en est la capitale…. Une belle balade jusqu’au sommet du château de 2h30. 0 .

1A rue de la 1ère Armée Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 23 88 info@sundgau.fr

English :

Follow in the footsteps of the Counts of Ferrette… An unusual guided tour between forgotten dungeons and a perched castle, where history, nature and legend mingle! Good shoes required. Registration required.

German :

Begeben Sie sich auf die Spuren der Grafen von Ferrette?eine ungewöhnliche Führung zwischen vergessenen Kerkern und einer hoch gelegenen Burg, bei der sich Geschichte, Natur und Legenden vermischen! Gutes Schuhwerk ist erforderlich. Auf Anmeldung.

Italiano :

Seguite le orme dei conti di Ferrette in un’insolita visita guidata a sotterranei dimenticati e a un castello in cima a una collina, dove storia, natura e leggenda si fondono! Sono richieste buone scarpe. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Siga los pasos de los condes de Ferrette en una insólita visita guiada por mazmorras olvidadas y un castillo en lo alto de una colina, donde se unen historia, naturaleza y leyenda Calzado adecuado. Inscripción obligatoria.

