Visite guidée insolite de l’abbaye de Belval Septembre Troisvaux

437 rue principale Troisvaux Pas-de-Calais

Visite insolite de l’abbaye de Belval

Découvrez l’Abbaye de Belval comme vous ne l’avez jamais vue !

Plongez dans l’histoire de l’abbaye à travers des visites guidées insolites.

Couloirs oubliés, anecdotes étonnantes, lieux habituellement fermés au public… suivez notre guide et laissez-vous surprendre par les mystères qui dorment dans ces vieilles pierres.

Plusieurs dates disponibles il y en a forcément une pour vous ! Mais réservez vite, les places sont limitées.

Entre patrimoine, légendes et surprises, venez vivre une expérience unique, et profitez d’un verre en terrasse avant la visite



Informations pratiques

Le vendredi 26 septembre

Horaires: de 18h00 à 19h30

Lieu: Abbaye de Belval (hameau de belval) 437 rue principale à Troisvaux (62130).

Rendez-vous: à la boutique de l’abbaye

Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarif: 10€/adulte (+15 ans)

Sur réservations au 03 21 04 10 15 ou ici

437 rue principale Troisvaux 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 04 10 14 hotellerie@abbayedebelval.fr

