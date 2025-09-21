Visite guidée insolite du bourg Place de la Commune-1871 Cébazat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

L’association Cébazat d’hier et d’autrefois vous emmène pour une découverte des curiosités et des éléments remarquables du patrimoine architectural composant le bourg.

Place de la Commune-1871 63118 Cébazat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

©Commune de Cébazat