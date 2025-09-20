Visite guidée insolite « Lourdes après les Apparitions, la cité mariale à l’aube du XXe siècle » Passage couvert de la halle Lourdes

Réservation obligatoire. Tarif préférentiel pour les Journées du patrimoine : 9€ par personne ; 5 € (étudiant -25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 7 à 17 ans) ;

gratuit – de 6 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

En 1884, près de vingt-six ans après les Apparitions, la ville de Lourdes est en pleine transformation pour accueillir les nombreux pèlerins, touristes et voyageurs qui affluent dans la petite bourgade pyrénéenne…

Suivez Violette, un personnage haut en couleur tout droit sorti d’un livre d’histoire pour découvrir la ville telle qu’elle l’était et telle que l’on y vivait autrefois : le Fort occupé par les vaillants hussards, le boulevard de la grotte à peine achevé, les quartiers les plus animés de l’époque, la vie quotidienne des habitants… Une visite immersive pour petits et grands, pyrénéens ou visiteurs de passage. A ne pas manquer !

Passage couvert de la halle Place du Champ Commun, 65100 Lourdes

