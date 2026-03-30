Visite guidée insolite montée au clocher Thann
Visite guidée insolite montée au clocher Thann mercredi 1 avril 2026.
Visite guidée insolite montée au clocher
Place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-01
L’accès exclusif à la flèche de la Collégiale Saint-Thiébaut qui offre un regard unique sur la cité Renaissance.
Offrez-vous un regard neuf sur le centre historique de Thann !
Gravissez les 273 marches qui vous mèneront au sommet de la Collégiale Saint-Thiébaut sous sa flèche de 78,14 mètres de haut. Lors de votre ascension, découvrez ce que les anciens ont caché aux passants détails architecturaux, roues de Sainte-Catherine, avant de profiter de l’imprenable vue sur le centre historique. .
Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 groupes@tourisme-thann-cernay.fr
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English :
Exclusive access to the spire of the Collégiale Saint-Thiébaut, offering a unique view of the Renaissance city.
L’événement Visite guidée insolite montée au clocher Thann a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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