Visite guidée insolite, un village enfoui sous les sables Saint-Trojan-les-Bains 2 juillet 2025 10:30

Charente-Maritime

Visite guidée insolite, un village enfoui sous les sables Boulevard Pierre Wiehn devant le casino Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Mercredi 2025-07-02 10:30:00

fin : 2025-08-27 11:30:00

Date(s) :

2025-07-02

Visite insolite théâtralisée en costume pour découvrir l’histoire de Saint-Trojan. Un voyage dans le temps pour apprendre en s’amusant.

Boulevard Pierre Wiehn devant le casino

Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 86 aenorius@live.fr

English :

An unusual theatrical visit in costume to discover the history of Saint-Trojan. A journey back in time to learn while having fun.

German :

Ungewöhnlicher theatralischer Besuch in Kostümen, um die Geschichte von Saint-Trojan zu entdecken. Eine Reise in die Vergangenheit, bei der Sie spielerisch lernen können.

Italiano :

Un’insolita visita teatrale in costume per scoprire la storia di Saint-Trojan. Un viaggio nel tempo, un modo divertente per imparare.

Espanol :

Una insólita visita teatralizada con disfraces para descubrir la historia de Saint-Trojan. Un viaje en el tiempo, una forma divertida de aprender.

