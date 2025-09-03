VISITE GUIDEE INTEMPORELLE Banyuls-sur-Mer

4 Avenue du Fontaulé Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 4.5

Tarif enfant

Début : 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-09-16

2025-09-03 2025-09-16 2025-09-30

Anecdotes sur les thématiques de la culture et d’Aristide Maillol, du patrimoine et nos villas du XIXe siècle sur le front de mer, de l’Histoire et notre République Contrebandière ou encore de la viticulture et notre terroir.

+33 4 68 88 31 58

English :

Anecdotes on the themes of culture and Aristide Maillol, heritage and our 19th-century seafront villas, history and our République Contrebandière, and viticulture and our terroir.

German :

Anekdoten zu den Themen Kultur und Aristide Maillol, Kulturerbe und unsere Villen aus dem 19. Jahrhundert an der Strandpromenade, Geschichte und unsere Schmugglerrepublik oder auch Weinbau und unser Terroir.

Italiano :

Aneddoti sui temi della cultura e di Aristide Maillol, del patrimonio e delle nostre ville ottocentesche in riva al mare, della storia e della nostra République Contrebandière, della viticoltura e del nostro terroir.

Espanol :

Anécdotas sobre los temas de la cultura y Aristide Maillol, el patrimonio y nuestras villas del siglo XIX frente al mar, la historia y nuestra République Contrebandière, y la viticultura y nuestro terruño.

