RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée « Intra muros »

A tour of the city center around the must-see sites, to tell the story of Dax in its broadest sense and to finish with a gourmet break.

German : Visite guidée « Intra muros »

Ein Rundgang durch das Stadtzentrum rund um die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten, um Dax in seinen Grundzügen zu erzählen und mit einer Gourmetpause zu enden.

Italiano :

Un tour del centro città intorno ai luoghi più importanti da visitare, per raccontare la storia di Dax nel suo senso più ampio e per concludere con una pausa gastronomica.

Espanol : Visite guidée « Intra muros »

Un recorrido por el centro de la ciudad en torno a los lugares más importantes a visitar, para contar la historia de Dax en su sentido más amplio y terminar con una pausa gastronómica.

