Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax
Visite guidée Intra muros
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.
Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales, l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
English : Visite guidée Intra muros
A tour of the city center around the must-see sites, to tell the story of Dax in its broadest sense and to finish with a gourmet break.
