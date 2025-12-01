Visite guidée: Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris

Visite guidée: Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris lundi 22 décembre 2025.

À travers le parcours d’une famille juive, les visiteurs découvrent les différentes étapes de l’exclusion des Juifs en France sous l’Occupation. Documents d’archives et photos de famille permettent d’aborder les arrestations ainsi que le sauvetage des enfants.

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans) pendant les vacances d’hiver.

Le lundi 22 décembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org