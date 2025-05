Visite guidée « Itinéraire d’une famille juive pendant la Shoah » – Pithiviers, 17 mai 2025 20:00, Pithiviers.

Loiret

Visite guidée « Itinéraire d’une famille juive pendant la Shoah » 1 Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Venez découvrir la Gare de Pithiviers à l’occasion de la Nuit des Musées.

Au cours d’une visite de deux heures, un guide vous racontera l’histoire d’une famille juive passée par Pithiviers pendant la Seconde Guerre mondiale. En s’appuyant sur des documents d’archives et des témoignages, il vous expliquera les conséquences de la Shoah sur les différents membres de la famille. .

1 Place de la Gare

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org

English :

Come and discover the Gare de Pithiviers during the Nuit des Musées.

German :

Entdecken Sie den Bahnhof von Pithiviers anlässlich der Nacht der Museen.

Italiano :

Venite a scoprire la stazione ferroviaria di Pithiviers durante la Notte dei Musei.

Espanol :

Venga a descubrir la estación de Pithiviers en la Noche de los Museos.

L’événement Visite guidée « Itinéraire d’une famille juive pendant la Shoah » Pithiviers a été mis à jour le 2025-05-13 par ADRT45