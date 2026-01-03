Visite guidée Jardin Botanique Saverne

Visite guidée Jardin Botanique

D 1004 Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-01

Situé dans le col de Saverne, ce jardin s’étend sur 2,5 hectares et présente une importante collection de plantes. Il est réputé pour ses orchidées indigènes et ses variétés de fougères, chères à son fondateur, le pharmacien botaniste Émile Walter.

Tarif payant.

Tél. +33 (0)6 33 85 37 38

E-mail contact@jardin-botanique-saverne.eu

Feuilletez la brochure groupes 2026 https://bit.ly/4ib1B2M .

D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38 contactsjbsav@gmail.com

