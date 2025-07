Visite guidée | Jardin des Erables | St Paul de Tartas Rdv à la Croix des Uffernets Saint-Paul-de-Tartas

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Visitez le jardin privé des Erables à 1150 m d’altitude.

Visite guidée sur la culture des hortensias, des rosiers et de nombreux autres végétaux.

Participation libre au profit de La Fondation du Patrimoine.

Durée 1h45 min.

Rdv à la Croix des Uffernets Les Uffernets Saint-Paul-de-Tartas 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 39 30 68

English :

Visit the private Erables garden at 1150 m altitude.

Guided tour of hydrangeas, roses and many other plants.

Free admission, with proceeds going to La Fondation du Patrimoine.

Duration 1h45 min.

German :

Besuchen Sie den Privatgarten Les Erables auf 1150 m Höhe.

Geführte Besichtigung über den Anbau von Hortensien, Rosen und vielen anderen Pflanzen.

Freie Teilnahme zugunsten der Stiftung für das Kulturerbe (La Fondation du Patrimoine).

Dauer 1h45 min.

Italiano :

Visita al giardino privato di Les Erables a 1150 m di altitudine.

Visita guidata di ortensie, rose e molte altre piante.

Ingresso gratuito a favore della Fondation du Patrimoine.

Durata 1h45 min.

Espanol :

Visite el jardín privado de Les Erables a 1150 m de altitud.

Visita guiada de hortensias, rosas y muchas otras plantas.

Entrada gratuita a beneficio de La Fondation du Patrimoine.

Duración 1h45 min.

