Visite guidée Jardin des plantes médicinales Jardin des plantes médicinales Grande-Synthe

Visite guidée Jardin des plantes médicinales Jardin des plantes médicinales Grande-Synthe samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Jardin des plantes médicinales Samedi 20 septembre, 14h00 Jardin des plantes médicinales Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le jardin des plantes médicinales du Moulin

Uniquement le samedi 20/09 de 14h à 17h

L’association Circéa diffuse les bienfaits de la phytologie enseignés par le professeur Caudron. Elle propose une visite pédagogique du jardin des plantes médicinales ainsi qu’un atelier autour des plantes comestibles avec dégustation.

Sur réservation uniquement auprès de l’Atelier, Université populaire (03.28.29.17.63)

Au parc urbain du Moulin, rue du Westhoek (derrière la Maison de quartier du Moulin)

BUS : C1 (arrêt « Basroch »)

Jardin des plantes médicinales rue Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/association.circea »}]

Le programme des Journées du patrimoine 2025 se dévoile. Elles vous ouvriront les portes de bâtiments et d’espaces, souvent inaccessibles au public le reste de l’année. Journée du patrimoine visite guidée

Ville de Grande-Synthe