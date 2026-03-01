Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu
Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu dimanche 29 mars 2026.
Visite guidée Jardin jungle
Route de Beaumont Jardin jungle Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Jardin exotique en Normandie, le Jardin Jungle se visite avec son propriétaire Charles.
Parc à la richesse botanique inégalée. Toutes les visites sont guidées pas de visite sans guide. Durée 1h30. Sans réservation. Annulation possible en cas de vent violent. Jardin non carrossable (inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes). Bottes et vêtements de pluie parfois nécessaires.
Visite guidée sans réservation 15€ par personne. Durée ~2h. .
Route de Beaumont Jardin jungle Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 75 19 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Jardin jungle
L’événement Visite guidée Jardin jungle Eu a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers