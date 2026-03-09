Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu

Visite guidée Jardin jungle

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

2026-04-22

Jardin exotique en Normandie, le Jardin Jungle se visite avec son propriétaire Charles.

Parc à la richesse botanique inégalée. Toutes les visites sont guidées pas de visite sans guide. Durée 1h30. Sans réservation. Annulation possible en cas de vent violent. Jardin non carrossable (inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes). Bottes et vêtements de pluie parfois nécessaires.

Visite guidée sans réservation 15€ par personne. Durée ~2h. .

Route de Beaumont Jardin jungle Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 75 19 73

