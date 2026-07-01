UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eu

Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu

lundi 20 juillet 2026 · Route de Beaumont · Eu

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Route de Beaumont
Adresse
Jardin jungle
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime
Tarif

Eu

Visite guidée Jardin jungle

Route de Beaumont Jardin jungle Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-20

Jardin exotique en Normandie, le Jardin Jungle se visite avec son propriétaire Charles. Parc à la richesse botanique inégalée. Toutes les visites sont guidées pas de visite sans guide. Durée 1h30. Sans réservation. Annulation possible en cas de vent violent. Jardin non carrossable (inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes). Bottes et vêtements de pluie parfois nécessaires. Visite sans réservation 15€/personne. Durée ~2h.   .

Route de Beaumont Jardin jungle Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 75 19 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Jardin jungle

L’événement Visite guidée Jardin jungle Eu a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)