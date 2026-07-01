Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu
lundi 20 juillet 2026 · Route de Beaumont · Eu
Informations pratiques
Eu
Visite guidée Jardin jungle
Route de Beaumont Jardin jungle Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-20
Jardin exotique en Normandie, le Jardin Jungle se visite avec son propriétaire Charles. Parc à la richesse botanique inégalée. Toutes les visites sont guidées pas de visite sans guide. Durée 1h30. Sans réservation. Annulation possible en cas de vent violent. Jardin non carrossable (inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes). Bottes et vêtements de pluie parfois nécessaires. Visite sans réservation 15€/personne. Durée ~2h. .
Route de Beaumont Jardin jungle Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 75 19 73
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English : Visite guidée Jardin jungle
L’événement Visite guidée Jardin jungle Eu a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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