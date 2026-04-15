Visite guidée : jardin romantique et poésie florale, Jardin romantique, Beaumont-le-Roger

Visite guidée : jardin romantique et poésie florale 6 et 7 juin Jardin romantique Eure

10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Entre bois et rivière, plongé dans une végétation dense et luxuriante, laissez-vous porter par la beauté, le calme et l’harmonie qui y règnent et vos pas vous méneront assurément vers un univers ou chacun laisse libre cours à ses pensées.

Inspiré des jardins de Giverny, il mêle rosiers, arbustes, vivaces, fleurs sauvages, créant ainsi un lieu bucolique, romantique, véritable havre de biodiversité.

Jardin romantique 47 rue Saint-Sauveur, 27170 Beaumont-le Roger Beaumont-le-Roger 27170 Eure Normandie 06 27 68 21 23 Entre bois et rivière, entouré d’une végétation dense et luxuriante, ce jardin permet de cheminer au fil d’ambiances, d’atmosphères propices à la contemplation et à la rêverie. D’inspiration anglaise, les rosiers, arbustes, vivaces et fleurs sauvages invitent à une promenade bucolique dans un jardin romantique, poétique où la biodiversité est reine. Gare SNCF, une place de parking.

Entre bois et rivière, plongé dans une végétation dense et luxuriante, laissez-vous porter par la beauté, le calme et l’harmonie qui y règnent et vos pas vous méneront assurément vers un univers ou à…

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