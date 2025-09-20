Visite guidée : Jean de France, Duc de Berry Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers

Visite guidée : Jean de France, Duc de Berry Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Réservation obligatoire sur place le jour même.

Début : 2025-09-20T11:45:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:45:00 – 2025-09-21T16:30:00

Jean de France, duc de Berry : l’âme du Palais de Poitiers

Le Palais de Poitiers ne serait pas ce qu’il est sans l’intervention, au XIVᵉ siècle, du duc de Berry.

Grand mécène et amateur éclairé d’art et d’architecture, Jean de France a profondément marqué le lieu de son empreinte.

Partez sur ses traces et découvrez la destinée fascinante de ce prince bâtisseur.

Visite traduite en Langue des Signes Française (LSF)

Le samedi 20 septembre à 11h45

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d'Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.lepalais.poitiers.fr/ Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l'un des plus remarquables ensembles d'architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s'est transformé et permet aujourd'hui la lecture de toute l'Histoire de Poitiers, depuis l'époque gallo-romaine jusqu'au 20e siècle.

Se garer : parkings Carnot ou TAP

