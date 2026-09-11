Visite guidée JEP la cathédrale de Metz, contruction-déconstruction Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz
samedi 19 septembre 2026 · Agence Inspire Metz Office de Tourisme · Metz
Informations pratiques
Metz
Visite guidée JEP la cathédrale de Metz, contruction-déconstruction
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J.F. Blondel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Patrimoine de la photographie.
Devenez explorateurs du temps ! Grâce aux photographies d’archives, comparez la cathédrale d’hier et d’aujourd’hui… et partez à la chasse aux détails qui ont changé.
Saurez-vous retrouver ces changements ? En observant, toute la famille enquête sur les métamorphoses de la cathédrale.
Visite famille pour les enfants de 6 à 12 ans.
Groupe limité à 15 enfants. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.
Réservation obligatoire et ouverte à partir du 1er septembre 2026
Dans la limite des places disponibles.Enfants
0 .
Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com
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English :
Guided tour as part of European Heritage Days.
Photographic Heritage.
Become explorers of time! Using archival photographs, compare the cathedral of yesterday and today… and go on a hunt for the details that have changed.
Can you spot these changes? As you look around, the whole family can investigate the cathedral’s transformations.
Family tour for children ages 6 to 12.
Groups limited to 15 children. Each child must be accompanied by an adult.
Reservations required and open starting September 1, 2026.
Subject to availability.
L’événement Visite guidée JEP la cathédrale de Metz, contruction-déconstruction Metz a été mis à jour le 2026-08-31 par AGENCE INSPIRE METZ
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