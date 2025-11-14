Visite guidée Jeux et Loisirs au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Visite guidée Jeux et Loisirs au Musée Marzelles

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance, le musée vous invite à explorer ce que les jouets et les loisirs révèlent de notre enfance.

Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance, le musée vous invite à explorer ce que les jouets et les loisirs révèlent de notre enfance.

Tout public Gratuit. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Visite guidée Jeux et Loisirs au Musée Marzelles

As part of the exhibition Figures d?enfance, the museum invites you to explore what toys and leisure activities reveal about our childhood.

German : Visite guidée Jeux et Loisirs au Musée Marzelles

Im Rahmen der Ausstellung Figures d’enfance (Figuren der Kindheit) lädt das Museum Sie ein, zu erkunden, was Spielzeug und Freizeitaktivitäten über unsere Kindheit aussagen.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Figure dell’infanzia, il museo invita a esplorare ciò che i giocattoli e le attività del tempo libero rivelano della nostra infanzia.

Espanol : Visite guidée Jeux et Loisirs au Musée Marzelles

Como parte de la exposición Figuras de la infancia, el museo le invita a explorar lo que los juguetes y las actividades de ocio revelan sobre nuestra infancia.

L’événement Visite guidée Jeux et Loisirs au Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Val de Garonne