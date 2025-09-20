[Visite guidée] Journée du patrimoine à la Sous-Préfecture de Dieppe Dieppe

5 Rue du 8 Mai 1945 Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Le 20 septembre, la Sous-Préfecture sera ouverte au public de 14 heures à 19 heures. Des visites guidées auront lieu et permettront aux visiteurs d’en apprendre davantage sur la fonction de Préfet et de Sous-Préfet ainsi que sur le rôle de la Sous-Préfecture de Dieppe au sein du territoire.

La visite mettra également en lumière la richesse architecturale des lieux, notamment l’ancienne résidence, la cour d’honneur ou encore le pavillon Louis XIII.

Deux concerts de l’Académie Bach auront également lieu, le premier à 15 heures et le second à 20 heures. .

