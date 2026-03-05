Visite guidée Journée Internationale des droits des femmes

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes, le Château-Musée de Saumur propose une visite guidée thématique sur les Femmes qui ont marqué l’histoire du château.

Yolande d’Aragon, Charlotte Arbaleste, mais aussi Johanna Van der Heul ou la Veuve Perrin, nombreuses sont les femmes fortes, princesses ou artisanes, qui marquent l’histoire du château de Saumur et des collections du musée. Le Château vous propose une visite guidée à 10h45 et à 15h00, incluses dans le tarif d’entrée. La Journée Internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux Etats-Unis, réclamant de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Ces revendications soulignent l’importance de reconnaître les droits et les rôles des femmes dans la société, notamment à travers l’héritage culturel et historique qu’elles ont laissé.

Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026 de 10h à 13h et de 14h à 17h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau.promotion@saumur.fr

English :

To mark International Women?s Rights Day, the Château-Musée de Saumur is offering a themed guided tour of the women who have marked the château?s history.

