Tarif adultes (>16ans) : 7.50€ et tarif enfants (< 16 ans) : 4€. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00 Fin : 2025-09-21T10:30:00 - 2025-09-21T12:00:00

Suivez notre guide pour une découverte plus approfondie des jardins et des oeuvres d’art du Jardin des Cimes.

Cette randonnée à l’échelle d’un jardin offre un panorama d’exception tout au long d’un parcours tant sensoriel que pédagogique qui permet d’aborder l’art du jardin, l’environnement naturel, l’histoire du territoire et du patrimoine local, les plantes et les jardins du monde.

Jardin des Cimes 447 route du Docteur Davy 74190 PASSY Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.21.50.87 https://www.jardindescimes.com Un moment de détente et de découverte dans un petit paradis face au mont-Blanc. Lieu unique de nature et de culture, le Jardin des Cimes est une invitation a la découverte de la nature, des montagnes, des potagers et de l’art des jardins au cours d’une promenade d’une heure.

Visite au cœur des univers alpins, visite des potagers du monde, balades sonores à travers les cimes, ce jardin unique offre un panorama d’exception sur le massif du Mont-Blanc tout au long d’un parcours tant sensoriel que pédagogique. Parking à l’entrée du sentier menant au Jardin des Cimes

Association Jardin des Cimes – 2013