Visite guidée Journées européennes du Patrimoine Rue du Général de Gaulle Laruns
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Général de Gaulle · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Visite guidée Journées européennes du Patrimoine
Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’histoire et des paysages de la vallée d’Ossau. Au fil des interventions, explorez la mémoire collective du territoire, l’histoire forestière et économique de la forêt de Gabas, et aussi le patrimoine meunier de Laruns et Gabas.
14h30: Présentation de l’exposition à la médiathèque.
15h30: Le Jardin de la Mémoire, évocation de nos héros.
16h: Le château de la Mature et l’exploitation de la forêt de Gabas.
17h: Les moulins de Laruns et Gabas. .
Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 76 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Journées européennes du Patrimoine
L’événement Visite guidée Journées européennes du Patrimoine Laruns a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- A la découverte de la faune pyrénéenne Maison du parc national des Pyrénées Laruns 25 août 2026
- Balade chantée à Laruns Rues de Laruns Laruns 25 août 2026
- Lou Cuyala d’Aüssau Rue du port Laruns 25 août 2026
- Enquête aux lacs d’Ayous Maison du Parc National des Pyrénées Laruns 26 août 2026
- Projection échanges Rasco et nous Maison du parc national des Pyrénées Laruns 26 août 2026