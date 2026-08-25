Visite guidée Journées européennes du Patrimoine Rue du Général de Gaulle Laruns

Informations pratiques

Laruns

Visite guidée Journées européennes du Patrimoine

Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’histoire et des paysages de la vallée d’Ossau. Au fil des interventions, explorez la mémoire collective du territoire, l’histoire forestière et économique de la forêt de Gabas, et aussi le patrimoine meunier de Laruns et Gabas.

14h30: Présentation de l’exposition à la médiathèque.

15h30: Le Jardin de la Mémoire, évocation de nos héros.

16h: Le château de la Mature et l’exploitation de la forêt de Gabas.

17h: Les moulins de Laruns et Gabas. .

Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 76 05

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English : Visite guidée Journées européennes du Patrimoine

L’événement Visite guidée Journées européennes du Patrimoine Laruns a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées