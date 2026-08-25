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Visite guidée Journées européennes du Patrimoine Rue du Général de Gaulle Laruns

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Général de Gaulle · Laruns

Visite guidée Journées européennes du Patrimoine Rue du Général de Gaulle Laruns

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue du Général de Gaulle
Adresse
Médiathèque
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Laruns

Visite guidée Journées européennes du Patrimoine

Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’histoire et des paysages de la vallée d’Ossau. Au fil des interventions, explorez la mémoire collective du territoire, l’histoire forestière et économique de la forêt de Gabas, et aussi le patrimoine meunier de Laruns et Gabas.

14h30: Présentation de l’exposition à la médiathèque.
15h30: Le Jardin de la Mémoire, évocation de nos héros.
16h: Le château de la Mature et l’exploitation de la forêt de Gabas.
17h: Les moulins de Laruns et Gabas.   .

Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 76 05 

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English : Visite guidée Journées européennes du Patrimoine

L’événement Visite guidée Journées européennes du Patrimoine Laruns a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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