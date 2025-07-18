VISITE GUIDÉE JUDAÏSME ET FÊTE JUIVE DE HANOUKKA DANS LA MAISON DU RABBIN Béziers

VISITE GUIDÉE JUDAÏSME ET FÊTE JUIVE DE HANOUKKA DANS LA MAISON DU RABBIN

19 Place Pierre Sémard Béziers Hérault

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Cette visite inédite vous offre une immersion dans l’univers du Judaïsme, au rythme de la fête juive de Hannouka. Grâce à l’association Mémoire juive de Béziers, vous découvrirez son histoire, ses traditions, la présentation de la table de fête, et les remarquables collections d’objets de culte. La visite de la synagogue, du mikvé (bain rituel) ainsi que la présentation des rouleaux de la Torah donneront un caractère exceptionnel à cette visite qui se terminera par une dégustation de vin casher et un partage de spécialités de fête.

English :

This unique tour immerses you in the world of Judaism, to the rhythm of the Jewish festival of Hanukkah, with kosher wine tasting and a sharing of festive specialties.

Reservations required, no ticket sales on site.

German :

Dieser einzigartige Besuch bietet Ihnen die Möglichkeit, in die Welt des Judentums einzutauchen, im Rhythmus des jüdischen Hannuka-Festes, mit einer Verkostung von koscherem Wein und dem Teilen von Festtagsspezialitäten.

Reservierung erforderlich, kein Ticketverkauf vor Ort.

Italiano :

Questo tour unico vi immerge nel mondo dell’ebraismo, al ritmo della festa ebraica di Hanukkah, con una degustazione di vino kosher e una condivisione di specialità festive.

È indispensabile la prenotazione, non c’è biglietteria in loco.

Espanol :

Este recorrido único le sumerge en el mundo del judaísmo, al ritmo de la fiesta judía de Hanukkah, con una degustación de vino kosher y un reparto de especialidades festivas.

Imprescindible reservar, no hay taquilla in situ.

