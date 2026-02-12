Visite guidée La baie de Canche

Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

C’est au coeur du Parc naturel de la Baie de Canche, territoire protégé de 45 hectares, qu’Isabelle vous fera découvrir la plage et la formation de ses dunes. Vous aurez la chance d’apercevoir les oiseaux migrateurs ou peut-être même les phoques qui viennent se prélasser sur les bancs de sable…

2h à pied

Jauge limitée

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co .

Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée La baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage