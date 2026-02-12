Visite guidée La baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage
Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
C’est au coeur du Parc naturel de la Baie de Canche, territoire protégé de 45 hectares, qu’Isabelle vous fera découvrir la plage et la formation de ses dunes. Vous aurez la chance d’apercevoir les oiseaux migrateurs ou peut-être même les phoques qui viennent se prélasser sur les bancs de sable…
2h à pied
Jauge limitée
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co .
