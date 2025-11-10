Visite guidée La Banque de France RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite guidée La Banque de France RDV à la Maison des Têtes Valence lundi 10 novembre 2025.

Visite guidée La Banque de France

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 17:30:00

fin : 2025-11-10 17:30:00

Date(s) :

2025-11-10

Créée au XIXᵉ siècle, la Banque de France se déploie à l’échelle nationale par la création de succursales dans chacun des départements. Elle a pour mission d’émettre des billets, d’approvisionner le marché et de surveiller le système bancaire français.

.

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Founded in the 19th century, the Banque de France has expanded nationwide through the creation of branches in each of France?s départements. Its mission was to issue banknotes, supply the market and oversee the French banking system.

German :

Die Banque de France wurde im 19. Jahrhundert gegründet und ist durch die Einrichtung von Filialen in den einzelnen Departements auf nationaler Ebene tätig. Ihre Aufgabe ist es, Banknoten auszugeben, den Markt zu versorgen und das französische Bankensystem zu überwachen.

Italiano :

Fondata nel XIX secolo, la Banque de France si è espansa a livello nazionale attraverso la creazione di filiali in ogni dipartimento francese. Il suo compito è quello di emettere banconote, rifornire il mercato e supervisionare il sistema bancario francese.

Espanol :

Fundada en el siglo XIX, la Banque de France se ha expandido por todo el país mediante la creación de sucursales en cada uno de los departamentos de Francia. Su misión es emitir billetes, abastecer el mercado y supervisar el sistema bancario francés.

L’événement Visite guidée La Banque de France Valence a été mis à jour le 2025-09-10 par Valence Romans Tourisme