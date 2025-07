Visite guidée la Basilique de Thierenbach Jungholtz

Visite guidée la Basilique de Thierenbach Jungholtz lundi 4 août 2025.

Visite guidée la Basilique de Thierenbach

Jungholtz Haut-Rhin

Lundi 2025-08-04 10:00:00

Datant du XVIIIès et de style baroque, la basilique de Thierenbach, véritable havre de paix attire de nombreux visiteurs et pèlerins.

Visites gratuites. Inscriptions souhaitées au plus tard la veille de la visite à 16h. 9 personnes maximum masque obligatoire.

La Basilique est située dans un magnifique écrin de verdure et est l’un des plus importants lieux de pèlerinage de Haute Alsace dédiée à Notre Dame de l’Espérance.

Visites gratuites. Inscriptions souhaitées auprès de l'Office de tourisme de la Région de Guebwiller. Rendez-vous à l'entrée de la basilique, côté galerie des pèlerins.

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66 pelerinage.thierenbach@wanadoo.fr

English :

Dating from the 18th century and in baroque style, the Basilica of Thierenbach, a true haven of peace, attracts many visitors and pilgrims.

Free visits. Registration required at the latest the day before the visit at 4 pm. 9 people maximum, mask required.

German :

Die Basilika von Thierenbach aus dem 18. Jahrhundert im Barockstil ist eine wahre Oase des Friedens und zieht zahlreiche Besucher und Pilger an.

Die Besichtigung ist kostenlos. Anmeldung bis spätestens 16 Uhr am Vortag der Besichtigung erwünscht. maximal 9 Personen Maske erforderlich.

Italiano :

Risalente al XVIII secolo e costruita in stile barocco, la Basilica di Thierenbach, vera e propria oasi di pace, attira numerosi visitatori e pellegrini.

Visite gratuite. Iscrizione obbligatoria al più tardi il giorno prima della visita alle ore 16.00. massimo 9 persone.

Espanol :

Del siglo XVIII y de estilo barroco, la basílica de Thierenbach, verdadero remanso de paz, atrae a numerosos visitantes y peregrinos.

Visitas gratuitas. Inscripción obligatoria como muy tarde la víspera de la visita a las 16 h. máximo 9 personas.

