Informations pratiques

Jungholtz

Visite guidée la Basilique de Thierenbach

Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 11:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Datant du XVIIIès et de style baroque, la basilique de Thierenbach, véritable havre de paix attire de nombreux visiteurs et pèlerins.

Visites gratuites. Inscriptions souhaitées au plus tard la veille de la visite à 16h.

La Basilique est située dans un magnifique écrin de verdure et est l’un des plus importants lieux de pèlerinage de Haute Alsace dédiée à Notre Dame de l’Espérance.

Visites gratuites. Inscriptions souhaitées auprès de l’Office de tourisme de la Région de Guebwiller. Rendez-vous à l’entrée de la basilique, côté galerie des pèlerins. 0 .

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66 pelerinage.thierenbach@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dating from the 18th %E8s and built in the Baroque style, the Thierenbach Basilica—a true haven of peace—attracts many visitors and pilgrims.

Free tours. Please register no later than 4:00 p.m. the day before your visit.

L’événement Visite guidée la Basilique de Thierenbach Jungholtz a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller