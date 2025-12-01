Visite guidée La Basilique Saint Ferjeux Basilique Saint Ferjeux Besançon

Visite guidée La Basilique Saint Ferjeux

Basilique Saint Ferjeux 26 rue de la Basilique Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2025-12-17 2026-02-04 2026-04-15

Édifiée entre 1884 et 1901 par Alfred Ducat, la basilique Saint-Ferjeux séduit par son style romano-byzantin et son hommage aux saints Ferréol et Ferjeux. Pénétrez dans la crypte inaugurée en 1895, admirez les reliques de saint Ferjeux et les sculptures des plus grands artistes comtois du XIX? siècle. Avec votre guide-conférencier, explorez chapelles, vitraux et mosaïques et laissez-vous porter par l’histoire de ce lieu exceptionnel. .

Basilique Saint Ferjeux 26 rue de la Basilique Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

