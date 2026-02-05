Visite guidée La basilique St-Pierre-et-St-Paul de Luxeuil Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Visite guidée La basilique St-Pierre-et-St-Paul de Luxeuil

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit

Témoin de la longue histoire de l’abbaye fondée par le moine irlandais Colomban, la basilique recèle de nombreux secrets. Détails sculptés de l’orgue baroque, vitraux chamarrés, précieuses reliques huit siècles de trésors se dévoilent sous les majestueuses voûtes gothiques.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.

Distance à parcourir 1 km | Durée 90 min

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. .

