Visite guidée La Basse-ville, site patrimonial remarquable RDV à la Maison des têtes Valence

Visite guidée La Basse-ville, site patrimonial remarquable
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 14:30:00
2026-02-21
Quartier autrefois nommé la rivière , la Basse-ville entretenait un lien important avec le Rhône. Ce quartier, en pleine transformation, offre un patrimoine riche et méconnu. Une lecture entre histoire et aménagement urbain.
RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Once known as the river , Basse-ville had an important link with the Rhône. Now undergoing a complete transformation, this district offers a rich and little-known heritage. A reading between history and urban planning.
