Visite guidée La Basse-ville, site patrimonial remarquable RDV à la Maison des têtes Valence

Visite guidée La Basse-ville, site patrimonial remarquable

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 14:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Quartier autrefois nommé la rivière , la Basse-ville entretenait un lien important avec le Rhône. Ce quartier, en pleine transformation, offre un patrimoine riche et méconnu. Une lecture entre histoire et aménagement urbain.

.

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once known as the river , Basse-ville had an important link with the Rhône. Now undergoing a complete transformation, this district offers a rich and little-known heritage. A reading between history and urban planning.

L’événement Visite guidée La Basse-ville, site patrimonial remarquable Valence a été mis à jour le 2025-09-10 par Valence Romans Tourisme