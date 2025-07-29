Visite guidée La BD dans la ville, circuit des Murs Peints Angoulême

Visite guidée La BD dans la ville, circuit des Murs Peints Angoulême mardi 29 juillet 2025.

Visite guidée La BD dans la ville, circuit des Murs Peints

Angoulême Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

2 ad + 2 enf. Forfait famille non disponible sur la billetterie en ligne, uniquement au comptoir de l’office de tourisme.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-29 14:30:00

fin : 2025-09-09 16:00:00

Date(s) :

2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-02 2025-09-09 2025-09-23

Des fresques aux couleurs de la BD et des œuvres de street art s’affichent sur les murs de la capitale du 9ème art… une déambulation décode les coulisses de leur histoire et de leurs techniques.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

Frescoes in the colors of comics and street art are displayed on the walls of the capital of the 9th art? a stroll decodes behind the scenes of their history and techniques.



Reservations required at the Tourist Office.

German :

Fresken in den Farben der Comics und Streetart-Werke sind an den Wänden der Hauptstadt der neunten Kunst zu sehen… ein Rundgang entschlüsselt die Hintergründe ihrer Geschichte und Techniken.



Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Affreschi con i colori dei fumetti e opere di street art si possono ammirare sulle pareti della capitale della Nona Arte… una passeggiata tra le pareti rivela la storia e le tecniche che vi sono dietro.



Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Frescos con los colores de los cómics y obras de arte callejero se pueden ver en las paredes de la capital del noveno arte… un paseo por los muros revela la historia y las técnicas que hay detrás.



Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

L’événement Visite guidée La BD dans la ville, circuit des Murs Peints Angoulême a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême