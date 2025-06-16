Visite guidée la belle époque du thermalisme Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-18 14:00:00

fin : 2025-09-01 15:15:00

2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01

Découvrez l’histoire thermale de la ville et laissez la guide mettre son grain de sel dans cette visite !

14h rdv office de tourisme place du 11 novembre

5€ /pers et gratuit pour les moins de 12 ans.

Maximum 12 personnes

Réservation obligatoire .

Place du 11 Novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

