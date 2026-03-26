Visite guidée La Belle Porte, un clos-masure littoral

50 Route d’Etretat Bordeaux-Saint-Clair Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le clos-masure de la bien-nommée Belle Porte date du 17e siècle et présente les caractéristiques architecturales d’une ferme littorale.

Ses deux portails massifs d’époque Renaissance encadrent ce site qui dispose d’une impressionnante ouverture sur une grande étendue agricole donnant sur la mer.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Par Patrick Lebourgeois, auteur d’ouvrages régionalistes et membre de la Commission départementale des antiquités et du patrimoine de Seine-Maritime.

Durée 2h30

Réservation obligatoire .

50 Route d’Etretat Bordeaux-Saint-Clair 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée La Belle Porte, un clos-masure littoral

L’événement Visite guidée La Belle Porte, un clos-masure littoral Bordeaux-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie