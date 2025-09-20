Visite guidée « La bibliothèque de l’Institut du monde arabe et son architecture » Musée de l’institut du monde arabe Paris

Visite guidée « La bibliothèque de l’Institut du monde arabe et son architecture » Samedi 20 septembre, 11h00 Musée de l’institut du monde arabe Paris

Accès dans la limite des places disponibles – Bibliothèque de l’IMA niveau 1 – Lien de réservation à venir.

Une visite guidée à la découverte des éléments architecturaux de la bibliothèque évoquant la culture arabe.

Les espaces de la bibliothèque sont répartis sur trois niveaux reliés entre eux par la Tour des livres, une spirale qui nous fait découvrir en un long panoramique la silhouette de la ville, le passage de la Seine, Notre-Dame, la percée du boulevard Saint-Germain.

Comme un élément d’appel, cette rampe ascensionnelle de la « Tour des livres » évoque le célèbre minaret de la mosquée de Samarra. Mais, comme toutes les autres images issues de la culture arabe utilisées par Jean Nouvel, ce minaret a été volontairement transfiguré en un signe abstrait.

Le musée de l'IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu'à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

Visite commentée bibliothèque

© IMA