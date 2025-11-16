Visite guidée la Bilbiothèque Humaniste en Langue des Signes Française Sélestat

Visite guidée la Bilbiothèque Humaniste en Langue des Signes Française

1 place Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Dimanche 2025-11-16

Début : 15:00:00

fin : 16:00:00

Date(s) :

2025-11-16

La visite guidée quotidienne propose aux individuels de découvrir la bibliothèque et ses collections en présence d’une interprète en langue des signes. Pour adultes

1 place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

The daily guided tour invites individuals to discover the library and its collections in the presence of a sign language interpreter. For adults

German :

Die tägliche Führung bietet Einzelpersonen die Möglichkeit, die Bibliothek und ihre Sammlungen in Anwesenheit einer Gebärdensprachdolmetscherin zu entdecken. Für Erwachsene

Italiano :

La visita guidata giornaliera permette di scoprire la biblioteca e le sue collezioni in presenza di un interprete della lingua dei segni. Per gli adulti

Espanol :

La visita guiada diaria permite descubrir la biblioteca y sus colecciones en presencia de un intérprete de lengua de signos. Para los adultos

