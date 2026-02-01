Visite guidée La biodiversité en février Le Liron Breuil-Magné

Visite guidée La biodiversité en février

Le Liron La Cabane de Moins Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 10:00:00

fin : 2026-02-02 12:00:00

Date(s) :

2026-02-02 2026-02-08

À l’occasion de la , La Cabane de Moins vous propose durant 4 jours, l’animation la biodiversité en février !

.

Le Liron La Cabane de Moins Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 48 60 contact@cabanedemoins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour: Biodiversity in February

On the occasion of the , La Cabane de Moins is offering a four-day event called ‘Biodiversity in February’!

L’événement Visite guidée La biodiversité en février Breuil-Magné a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan