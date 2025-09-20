Visite guidée : La Bourse départementale du travail : une nouvelle « Maison du peuple » ? Bourse départementale du Travail Bobigny

Visite guidée : La Bourse départementale du travail : une nouvelle « Maison du peuple » ? Samedi 20 septembre, 13h30, 15h00 Bourse départementale du Travail Seine-St-Denis

À partir de 12 ans. Durée : 1h

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite de fond en comble de l’œuvre balbynienne d’Oscar Niemeyer

Découvrez la bourse du travail du Département de la Seine-Saint-Denis, l’une des rares œuvres françaises d’Oscar Niemeyer. Ce grand architecte brésilien est l’auteur du siège du parti communiste français, place du colonel Fabien à Paris, mais aussi des édifices majeurs de Brasilia, et co-auteur du siège de l’ONU à New-York.

Visite conduite par Magali Malochet, chargée de valorisation du patrimoine contemporain au Département de la Seine-Saint-Denis.

Bourse départementale du Travail 1 Pl. de la Libération, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-St-Denis Île-de-France

En 1972, Oscar Niemeyer est choisi pour réaliser la bourse départementale du travail. Le projet est double : un bâtiment de bureaux affecté à la bourse, et un auditorium de 800 places. En 1975, Jean Maur Lyonnet est choisi pour devenir l'architecte d'opération de l'agence Niemeyer. Surnommée le Goéland ou l'Albatros, la coquille renversée que forme l'auditorium est rendue possible grâce aux voiles de béton et aux sept poutres formant rainures. Le bâtiment de bureaux est sur pilotis. Les deux édifices communiquent par les sous-sols.

Visite commentée

Photo Benoît Pouvreau © Département de la Seine-Saint-Denis, Service du patrimoine culturel