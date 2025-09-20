Visite guidée La butte du Chatelard Eglise de Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Une balade sur le coteau du Chatelard permet d’observer une flore rare et protégée, d’apprécier une vue imprenable et de découvrir la statue monumentale de la vierge du sculpteur Donzelli et les carrières à ciel ouvert.

Eglise de Châteauneuf-sur-Isère 26300 Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}]

C.Roger