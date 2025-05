Visite guidée: la Cartoucherie – Rue de Chony Bourg-lès-Valence, 10 juillet 2025 10:00, Bourg-lès-Valence.

Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Partez la découverte de la transformation d’une usine de textile en cartoucherie nationale. La visite vous dévoilera l’histoire de ce site industriel du XIXe siècle aujourd’hui remarquablement restauré et réhabilité.

Rue de Chony La Cartoucherie

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Discover the transformation of a textile factory into a national cartridge factory. The tour will reveal the history of this 19th-century industrial site, now remarkably restored and rehabilitated.

German :

Entdecken Sie die Umwandlung einer Textilfabrik in eine nationale Kartuschenfabrik. Jahrhundert, das heute hervorragend restauriert und rehabilitiert ist.

Italiano :

Scoprite la trasformazione di una fabbrica tessile in una fabbrica di cartucce nazionali. Il tour svelerà la storia di questo sito industriale del XIX secolo, oggi notevolmente restaurato e riabilitato.

Espanol :

Descubra la transformación de una fábrica textil en una fábrica nacional de cartuchos. El recorrido le revelará la historia de este emplazamiento industrial del siglo XIX, ahora notablemente restaurado y rehabilitado.

